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  • 06.02.2020 11:08
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 11:11

'den 'de pistten çıkan uçak için heyet geliyor!

’nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan bir heyet, ’de pistten çıkan Pegasus’a ait Boeing 373 tipi yolcu uçağının yapmasının ardından ’ye gelip incelemede bulunma kararı aldı. Kazaya ilişkin ön raporun yaklaşık 1 ay içinde çıkması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen yı araştırmak üzere Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezince (UEİM) komisyon oluşturulurken, buradaki uzmanlarla çalışmak için 'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet de 'ye gelecek.

Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde PC2193 sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan na ait Boeing 373 tipi yolcu uçağının kaza haberi gelir gelmez UEİM uzmanlarından oluşan komisyon kuruldu. Kazanın oluş nedenini araştırmak üzere havalimanında incelemelerde bulunan komisyon, çalışmalarına devam ediyor.

İMALAT HATASI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK!
Komisyonla konuyu araştırmak üzere ABD sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan bir heyet de Türkiye'ye gelecek. Heyet, kazada 3 parçaya bölünen uçakta imalat hatası olup olmadığını inceleyecek.

UEİM uzmanları ve ABD'li heyetin çalışmaları ışığında, kazaya ilişkin ön raporun yaklaşık 1 ay içinde hazırlanması öngörülüyor.

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı dün saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı Boeing 373 tipi uçakta 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.

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