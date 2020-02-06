Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için son dakika uyarısında bulundu. Bugün İstanbul'da hava sıcaklığının 10 dereceden fazla düştü. Dün İstanbul'da başlayan yağmurun bugün akşam saatlerinde kara dönüşeceği öngörülüyordu.

Kar yağışı ilk olarak Sultangazi'de başladı. Aynı zamanda AKOM ve İstanbul Valiliği de don ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı. Öğrenciler şimdi okulların tatil edilip edilmeyeceğine odaklandı. Yurdu etkisi altına alan kar yağışının görüldüğü bazı şehirlerde okullar bugün de tatil edildi. İşte Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Edirne, Elazığ, Malatya, Erzurum gibi şehirlerde hava durumu.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından Sultangazi'de sulu kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbullulara kar yağışı uyarısı yapmıştı. Kent genelinde olumsuzluklar yaşanmaması için kar önlemleri alındı. Sabah saatlerinde Sultangazi'de sulu kar yağışı başladı.

EDİRNE SINIRINDAN DA GİRİŞ YAPTI

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava etkisi altına giren Edirne'de, kar yağışı Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kesiminden yurda giriş yaptı. Edirne'nin Lalapaşa ilçesi ile Hamzabeyli kesimine etkili olan kar yağışı sürerken, kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Kar, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda zaman zaman trafiğin aksamasına neden olurken karayolları ekipleri kar temizleme çalışmaları başlattı.