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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 16:04

Son dakika: 20 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 29 şüpheliyi gözaltı aldı.

20 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 29 şüpheliyi gözaltı aldı.

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