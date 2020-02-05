Son dakika haberine göre; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı.
Uçakta büyük çapta hasar meydana gelirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı.
Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Uçakta büyük çapta hasar meydana gelirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı.
Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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