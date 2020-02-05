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  • Son Güncelleme: 05.02.2020 18:43

Son dakika: Pegasus uçağı 'de pistten çıktı

Son dakika haberine göre; Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Pegasus uçağı Sabiha Gökçen'de pistten çıktı
Son dakika haberine göre; Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı.



Uçakta büyük çapta hasar meydana gelirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı.



Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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