Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib'le ilgili bir telefon zirvesi gerçekletirdi. Esed rejimi tarafından düzenlenen hain saldırıya işaret etti. Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti.
- Güncel
- 05.02.2020
- Gazete
Putin’le idlib zirvesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib'le ilgili bir telefon zirvesi gerçekletirdi. Esed rejimi tarafından düzenlenen hain saldırıya işaret etti. Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti.
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