Bugün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazası yaşandı. İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı ve uçakta yangın çıktı. Kazanın ardından Pegasus Hava Yolları'na ait olan uçağın kırıma uğradığı açıklandı. Yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar "Kırıma uğramak ne demek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, uçak neden kırıma uğrar? İşte detaylar...

UÇAK NEDEN KIRIMA UĞRAR?

Uçakların kırıma uğraması kelime anlamı bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir.

Uçakların tekrar onarılmasına müsaade edecek düzeyde hasar görmesidir. Çeşitli sebeplerden dolayı olabilir. Örneğin bir motor arızası yaşanmış olabilir. Benzer şekilde çeşitli teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkış denemelerinde de hasar gerçekleşebilir.

HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

BAKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus uçağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, "Uçakta 177 kişi var, can kaybı yok. Sert bir iniş yapması sonucu oluştu. Pistten çıkarak araziye saplandı." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Olay yerine 31 adet 112 ambulansı görevlendirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkmasının ardından iniş için izin bekleyen havadaki uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.

PİLOTUN KULEYLE KAZA ANI KONUŞMASI

Pegasus uçağının pilotunun kaza anında kule ile konuşması ilk kez A Haber'de...

Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda, "İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şuan göremiyorum. Şuan göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Anlaşıldı bütün ekipler 2-4'teki çukurun oraya bütün ekipler oraya. Bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz. Ambulanslarda gidiyor. Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Şu anda alev görülmüyor ama uçak parçalanmış, bütün ekipler müdahale etsin" diyalogları yer aldı.

THY UÇUŞLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pegasus uçağının pistten çıkması nedeniyle uçuşlara kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı hakkında açıklamada bulundu.

Üstün, "Uçuş trafiğinin durdurulması nedeniyle 5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler."