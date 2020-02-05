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  • Son Güncelleme: 05.02.2020 17:58

Son dakika: Yolcu taşıdığı iddia edilen şoförü hakkında flaş gelişme!

’da yüksek ücret karşılığında yolcu taşıdığı iddia edilen özel şoförünün yakalandığı açıklandı. Ambulans şoförü A.M.’ye 7 bin 501 lira idari para kesilirken ehliyetine el konulup soruşturma başlatıldı. Hasta yerine yolcu taşıdığı ambulans ise çekici ile emniyet otoparkına çekildi.

VIP ambulans şoförü hakkında flaş gelişme!

'da özel bir şirketinin para karşılığı yolcu taşıdığı yönündeki haberler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Sivil Trafik ekipleri, kısa süre içerisinde ambulansla yolcu taşıyan sürücü A.M.'yi gözaltına aldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne getirilen sürücü A.M.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/2-f (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafik sı, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında, emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları) maddesine istinaden bin 228 tl, 71/f (zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak) maddesine istinaden 132 tl, Ek-2/3-a (Büyükşehir belediyesi kanunu ile belediye kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalışma izin/ruhsatı almadan belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesine istinaden 6 bin 141 tl olmak üzere toplam 7 bin 501 lira ceza kesildi.

Ambulans sürücüsü A.M.'nin ehliyetine geçici olarak el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Ümraniye Şehit Salih Sevgican Polis Merkezine götürüldü.

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