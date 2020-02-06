Son dakika haberi... Kurumun internet sitesinde yer alan uyarıda, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Yurdun bazı bölgeleri için kar, fırtına ve sağanak uyarıları yapıldı. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 6 Şubat Meteoroloji hava durumu raporu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Karaman ile Konya'nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.