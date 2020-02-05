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İki günde 40 bin göç

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e yoğun saldırıları nedeniyle son 2 günde 40 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti. Böylece Ocak 2019'dan bu yana Türkiye sınırı yakınlarına göç eden sivillerin sayısı 1 milyon 677 bine yükseldi.

İki günde 40 bin göç
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e yoğun saldırıları nedeniyle son 2 günde 40 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti. Böylece Ocak 2019'dan bu yana Türkiye sınırı yakınlarına göç eden sivillerin sayısı 1 milyon 677 bine yükseldi.

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