İki günde 40 bin göç Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e yoğun saldırıları nedeniyle son 2 günde 40 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti. Böylece Ocak 2019'dan bu yana Türkiye sınırı yakınlarına göç eden sivillerin sayısı 1 milyon 677 bine yükseldi.

S uriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e yoğun saldırıları nedeniyle son 2 günde 40 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti. Böylece Ocak 2019'dan bu yana Türkiye sınırı yakınlarına göç eden sivillerin sayısı 1 milyon 677 bine yükseldi. TÜM MANŞETLER