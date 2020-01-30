İletişim Başkanlığı'ndan Doğu Akdeniz paylaşımı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Milli gemilerimiz, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını korumaya, ülkemizin denizlerdeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor." ifadeleri kullanılarak sondaj gemileriyle ilgili bilgilerin paylaşıldığı bir görsele yer verildi.
1⃣ Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 30, 2020
2⃣ Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi
3⃣ Yavuz Sondaj Gemisi
4⃣ Fatih Sondaj Gemisi
Milli gemilerimiz, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını korumaya, ülkemizin denizlerdeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor.🇹🇷 pic.twitter.com/bgM3RnD0Ct
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