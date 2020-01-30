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  • 30.01.2020 16:27
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 16:27

'ndan paylaşımı

, Türkiye'nin 'de faaliyet gösteren milli gemileriyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Milli gemilerimiz, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını korumaya, ülkemizin denizlerdeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor." denildi.

İletişim Başkanlığı'ndan Doğu Akdeniz paylaşımı

'ndan yapılan paylaşımda, "Milli gemilerimiz, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını korumaya, ülkemizin denizlerdeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor." ifadeleri kullanılarak sondaj gemileriyle ilgili bilgilerin paylaşıldığı bir görsele yer verildi.

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