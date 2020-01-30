İletişim Başkanlığı'ndan Doğu Akdeniz paylaşımı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Milli gemilerimiz, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını korumaya, ülkemizin denizlerdeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor." ifadeleri kullanılarak sondaj gemileriyle ilgili bilgilerin paylaşıldığı bir görsele yer verildi.

1⃣ Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi

2⃣ Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi

3⃣ Yavuz Sondaj Gemisi

4⃣ Fatih Sondaj Gemisi



Milli gemilerimiz, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını korumaya, ülkemizin denizlerdeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor.🇹🇷 pic.twitter.com/bgM3RnD0Ct — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 30, 2020