Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.47'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Saat 18.41'de Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.02.04 18:48:26 39.1428 27.8637 9.7 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.04 18:41:36 39.0992 27.8135 6.7 -.- 3.9 3.6 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.04 18:34:44 39.0523 27.8182 8.3 -.- 1.8 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 18:21:57 38.9648 27.8798 14.8 -.- 2.2 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 18:07:14 39.0633 27.8333 14.4 -.- 3.2 2.9 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 17:59:27 38.9847 27.8700 12.6 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 17:57:46 39.0277 27.9002 5.4 -.- 2.8 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 17:52:53 39.0078 27.9337 5.3 -.- 1.7 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 17:51:34 38.9787 27.8937 5.2 -.- 1.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 17:51:13 38.2320 38.8325 5.0 -.- 2.5 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.04 17:46:19 39.0305 27.8070 18.3 -.- 1.4 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 17:45:25 39.1632 27.9170 14.0 -.- 1.6 -.- CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.04 17:44:22 39.0190 27.8463 14.7 -.- 1.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 17:42:01 39.0128 27.8687 3.5 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 17:23:41 38.9922 27.8685 11.8 -.- 2.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 16:57:47 38.4057 39.1517 5.0 -.- 2.0 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.04 16:53:18 38.8945 27.8698 0.0 -.- 2.2 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 16:44:35 39.0443 26.0700 7.8 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.02.04 15:57:42 38.9667 27.8798 4.7 -.- 2.2 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 15:53:17 38.9692 27.8810 10.1 -.- 1.3 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 15:26:21 38.4060 39.1755 1.8 -.- 2.4 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.04 15:04:13 38.3715 39.2033 10.2 -.- 1.4 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.04 14:52:39 39.0318 27.8422 2.3 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 14:51:11 38.9817 27.8602 10.5 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 14:38:45 38.9975 27.8217 13.9 -.- 1.4 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 14:35:20 38.9880 27.8857 4.7 -.- 2.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 14:31:36 36.5188 28.6718 7.6 -.- 3.4 3.2 AKDENIZ İlksel
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