İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün esnaf ve işadamı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aleyhlerinde ihbar, beyan, Bankasya hesap artışı, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller bulunan toplam 54 şüpheliyi yakalamak amacıyla bu sabah operasyon başlatıldı.

İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya ve Denizli illerinde gerçekleştirilen operasyon Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Şüphelilerin adreslerine baskın yapan polis, delil toplamak amacıyla arama da yapıyor.

KONYA MERKEZLİ OPERASYON

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 50 kişinin kimliği belirlendi. Ardından da şüpheliler için yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bugün Konya merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonların devam ettiği bildirildi.

BALIKESİR MERKEZLİ OPERASYON

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün "adliye mahrem imamları" ile irtibatlı olduğu iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katiplerinin yanı sıra "polis ve adliye mahrem imamı" oldukları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Ankara, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Bursa, Bilecik, Osmaniye ve Çanakkale'de 24 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

TÜBİTAK YAPILANMASINA OPERASYON

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "TÜBİTAK/Siber mahrem yapılanması"nda faaliyet gösterdikleri belirlenen, aralarında mahrem imamların da bulunduğu 21 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "TÜBİTAK/Siber mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösteren ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin ifadeleriyle tespit edilen 5 mahrem imam, 8'i aktif TÜBİTAK çalışanı, biri aktif HAVELSAN çalışanı, 7'si ihraç TÜBİTAK çalışanının da aralarında bulunduğu 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla şüphelilerden 14'ü belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

FETÖ'NÜN GATA'DAKİ YAPILANMASINA OPERASYON

FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak, FETÖ operasyonu yapıldı. FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, 17'si GATA personeli olarak aktif görevde (3 profesör, 8 doçent, 5 yardımcı doçent, 1 doktor), 4'ü emekli (2 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent), 8'i değişik hastanelerde görevli, 2'si istifa etmiş, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış doktor olmak üzere toplam 32 kişi hakkında, gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 23 şüpheli yakalandı.