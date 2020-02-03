Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ukrayna'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yer aldı.
Ukrayna'da heyetler arası görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti kapsamında başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Programda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.
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