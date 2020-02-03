Ukrayna'da heyetler arası görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ukrayna'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yer aldı.