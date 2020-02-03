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  • 03.02.2020 17:53
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 17:53

Ukrayna'da heyetler arası görüşme

Başkan , Ukrayna ziyareti kapsamında başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Programda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı da hazır bulundu.

Ukrayna'da heyetler arası görüşme

Başkan , resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ukrayna'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yer aldı.

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