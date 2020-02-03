Suriye'deki iç savaşta yüz binlerce insanı katledip milyonlarca insanı yerinden yurdundan edip mülteci durumuna düşüren katil Esed, İdlib'de Türk askerlerini hedef aldı. Düzenlenen kalleş saldırıda 3 sivil ve 5 askerimiz şehit oldu.

ŞEHİT DİYEMEDİLER!

Esed yanlısı Birgün gazetesi ise haberi duyururken "şehit" demekten kaçındı. Gazete, haberde "yaşamını yitirdi" ve "hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.









