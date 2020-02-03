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  • 03.02.2020 18:32
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 18:36

'nden skandalı! Şehit diyemediler

'de katil 'a olan hayranlığıyla bilinen , rejim tarafından şehit edilen askerlerimizin haberini yaparken "şehit" ifadesini kullanmayarak haberi "6 kişi hayatını kaybetti" şeklinde servis etti.

Birgün, İdlib haberinde şehit diyemedi

'deki iç savaşta yüz binlerce insanı katledip milyonlarca insanı yerinden yurdundan edip mülteci durumuna düşüren katil , 'de Türk askerlerini hedef aldı. Düzenlenen kalleş saldırıda 3 sivil ve 5 askerimiz şehit oldu.

ŞEHİT DİYEMEDİLER!
Esed yanlısı ise haberi duyururken "şehit" demekten kaçındı. Gazete, haberde "yaşamını yitirdi" ve "hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.




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