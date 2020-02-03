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  • Son Güncelleme: 03.02.2020 22:59

Son dakika: Başkan Erdoğan 'dan ayrıldı

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı , özel uçak "TUR" ile TSİ 22.40'ta 'nın başkenti Kiev'den ayrıldı. Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı , Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kiev'den ayrıldı.

Başkan Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı , özel uçak "TUR" ile TSİ 22.40'ta 'nın başkenti Kiev'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kiev Borispol Uluslararası Havalimanı'ndan, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yehor Bojok, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Olga Dibrova, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiha, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ile Büyükelçilik personeli uğurladı.

Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı , Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kiev'den ayrıldı.

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