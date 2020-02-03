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bölgesine 13 milyonluk destek

Hükümet, ve 'daki in yaralarını sarmak için tüm imkanları seferber ederken, vatandaşların temel ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanıyor. ve 'nca kullanılmak üzere bugüne kadar aktarılan 8 milyon liraya ilave olarak 5 milyon lira daha kaynak aktarılıyor.

Deprem bölgesine 13 milyonluk destek
Hükümet, ve 'daki in yaralarını sarmak için tüm imkanları seferber ederken, vatandaşların temel ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca kullanılmak üzere bugüne kadar aktarılan 8 milyon liraya ilave olarak 5 milyon lira daha kaynak aktarılıyor. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yardımların ulaştırılması için lojistik desteğe ihtiyaç olduğunu kaydederek, "Bu kapsamda Elazığ'da 300, Malatya'da da 150 vatandaşımızın toplum yararına çalışma programından faydalanmasını sağlayacağız" dedi.

HAZAL ATEŞ

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