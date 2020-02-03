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  • Son Güncelleme: 03.02.2020 19:15

Son dakika: 'dan flaş Rusya açıklaması: 16.13 ve 22.27'de bilgi verildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, alçak saldırısı sonrası rejim hedeflerinin ateş altına alındığını belirterek, 76 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. : "('deki saldırı) Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi." dedi.

Bakan Akar'dan flaş Rusya açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'deki saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'ın açıklamalarından satır başları;

(İdlib'deki saldırı) Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.

54 Rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir

(İdlib'de) Her türlü tedbir alınmıştır, alınmaktadır. TSK, bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu eksiksiz yerine getirmektedir.


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