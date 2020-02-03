Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.02.2020 01:40
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 01:40

Türk askerlerinin şehit edilmesini kınadı

’nin Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison, Esed rejimin Türk askerlerini şehit ettiği saldırıyı kınadı.İngiliz bakan, ayrıca Suriye ve destekçisi ’dan ateşkese uymalarını ve tansiyonu düşürecek acil adımlar atmalarını da istedi.

İngiltere Türk askerlerinin şehit edilmesini kınadı
'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison, Esed rejimin Türk askerlerini şehit ettiği saldırıyı kınadı.

Murrison, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esed rejimin İdlib'deki saldırılarını ve Suriyeli siviller ile Türk askerlerinin kabul edilemez can kayıplarını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İngiliz bakan, ayrıca Suriye ve destekçisi 'dan ateşkese uymalarını ve tansiyonu düşürecek acil adımlar atmalarını da istedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİngiltere Türk askerlerinin şehit edilmesini kınadı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri