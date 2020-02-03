İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esad rejiminin gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit düşen TIR şoförü İsmail Akatay'ın acı haberini ailesine Kaymakam Ali Cancan, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Garnizon Komutanı J. Binbaşı Abbas Çelik verdi. 3 çocuk babası şehit Akatay'ın evi bayraklarla donatıldı.
Şehit Akatay'ın ne zaman defnedileceği konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.
Şehit Akatay'ın ne zaman defnedileceği konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.
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