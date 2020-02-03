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  • 03.02.2020 16:44
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 16:44

'deki kalleş saldırıda TIR şoförü da şehit oldu

'nin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri () unsurlarına Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen sivil TIR şoförü 'ın (34), acı haberi ailesine ulaştı.

İdlib'deki saldırıda o da şehit oldu
Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esad rejiminin gece saatlerinde bölgedeki unsurlarına yönelik topçu atışında şehit düşen TIR şoförü 'ın acı haberini ailesine Kaymakam Ali Cancan, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Garnizon Komutanı J. Binbaşı Abbas Çelik verdi. 3 çocuk babası şehit Akatay'ın evi bayraklarla donatıldı.



Şehit Akatay'ın ne zaman defnedileceği konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.


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