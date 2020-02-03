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  • 03.02.2020 09:02
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 09:02

'da okul servisi denetimi!

2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte 'da servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Uygulama noktasında durdurulan bir na "dur levhasının yanmaması' nedeniyle 288 lira, ayrıca ' çantasının olmaması' nedeniyle ise 132 lira ceza kesildi.

İstanbul'da okul servisi denetimi!

genelinde, öğrencilerin okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, okul servis araçları yönetmeliğine uymayan sürücüler ve personel hakkında cezai işlem uygulandı. Denetim yapılan noktalardan bir tanesi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kısıklı katılımıydı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okul servislerini denetledi. Sürücülerin belgeleri ve araçları kontrolden geçirildi.

Uygulama noktasında durdurulan bir na "dur levhasının yanmaması' nedeniyle 288 lira, ayrıca ' çantasının olmaması' nedeniyle ise 132 lira ceza kesildi. Servis aracı sürücüsü "Şirket şoförüyüz. Aracın biri geliyor biri gidiyor. Yapacak bir şey yok. İlk yardım çantası da yok" diye konuştu. Ekiplerin denetimi devam ediyor.

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