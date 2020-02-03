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  • Son Güncelleme: 04.02.2020 09:32

Eşe hediyeleri sayfamızda... En güzel tavsiyeleri!

için sayılı günler kala hediye arayışı tüm hızıyla devam ediyor.Her sene 'ta Sevgililer Günü kutlanıyor. Sevgililer Günü heyecanı ise şimdiden başladı. Birçok kişi eşine ne hediye alabileceğini merakla araştırmaya devam ediyor. İşte, Eşe 2020! En güzel Sevgililer Günü tavsiyeleri! Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.

En güzel 14 Şubat Sevgililer Günü hediyeleri tavsiyeleri!

14 Şubat Sevgililer Günü için artık sayılı günler kaldı. Bu bağlamda hediye telaşı da başlamış bulunmakta. Sevgiliye hediye alternatifleri oldukça geniş. Haberimizde bu hediyeleri sizler için listeledik. Eşinize şık tasarımlı bir kolye hediye edebilirsiniz. Eşiniz kitap okumayı seviyorsa, en güncel ve en çok sevdiği yazarın bir kaç kitabını ona hediye edebilirsiniz. Çikolata, peluş oyuncak ve minik hediyelerden oluşan bir kutu hediye eşinizi mutlu edecektir. Şubat ayının aşk ile ilişkilendirilmesi Antik Çağlara kadar dayanmaktadır. Antik Yunan'da Ocak ayı ile Şubat ortasında kalan zaman Gamelyon olarak adlandırılırdı ve bu dönem Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı.

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