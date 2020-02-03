14 Şubat Sevgililer Günü için artık sayılı günler kaldı. Bu bağlamda hediye telaşı da başlamış bulunmakta. Sevgiliye hediye alternatifleri oldukça geniş. Haberimizde bu hediyeleri sizler için listeledik. Eşinize şık tasarımlı bir kolye hediye edebilirsiniz. Eşiniz kitap okumayı seviyorsa, en güncel ve en çok sevdiği yazarın bir kaç kitabını ona hediye edebilirsiniz. Çikolata, peluş oyuncak ve minik hediyelerden oluşan bir kutu hediye eşinizi mutlu edecektir. Şubat ayının aşk ile ilişkilendirilmesi Antik Çağlara kadar dayanmaktadır. Antik Yunan'da Ocak ayı ile Şubat ortasında kalan zaman Gamelyon olarak adlandırılırdı ve bu dönem Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı.

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