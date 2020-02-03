Bu yıl Cuma gününe denk gelen 14 Şubat'ın aslında bir tarihi var. Eşlerini ve sevgililerini güzel bir sürpriz yapmak isteyenler şimdiden hazırlık yapmaya başladılar. Yaratıcı şeyler yapmak isteyenler ise 14 Şubat Sevgililer Günü için sürprizleri araştırmaya başladı. Peki 14 Şubat sevgililer gününde ne oldu Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine'nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat'ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat'ta Sevgililer günü kutlanmaktadır. İşte 14 Şubat kadına ve erkeğe hediye fikirleri...

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