Sevgililer Günü için sayılı günler kala hediye arayışı tüm hızıyla devam ediyor.Her sene 14 Şubat'ta Sevgililer Günü kutlanıyor. Sevgililer Günü heyecanı ise şimdiden başladı. Birçok kişi eşine ne hediye alabileceğini merakla araştırmaya devam ediyor. İşte, Eşe Sevgililer Günü hediyeleri 2020! En güzel Sevgililer Günü tavsiyeleri! Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

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