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  • Son Güncelleme: 03.02.2020 09:00

3 Şubat şehit isimleri ve memleketleri - İdlib yaralı isimleri son dakika şehit olan askerler

'ndan yapılan yazılı açıklamada 'de 4 askerin şehit olduğu biri ağır 9 askerin ise yaralandığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir." dedi. Peki şehitleri isimleri nedir? Suriye İdlib son dakika şehit haberleri MSB açıklaması haberimizde

3 Şubat Suriye İdlib şehitleri isimleri kimlikleri rütbeleri nedir?

3 Şubat Suriye İdlib şehitleri isimleri kimlikleri ve rütbeleri açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak" dedi. İletişim Başkanı Altun da, "Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır!" ifadelerini kullandı.. Şehit isimleri henüz açıklanmadı. Ancak açıklama yapıldığı zaman bilgiler haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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