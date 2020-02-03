3 Şubat Suriye İdlib şehitleri isimleri kimlikleri ve rütbeleri açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak" dedi. İletişim Başkanı Altun da, "Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır!" ifadelerini kullandı.. Şehit isimleri henüz açıklanmadı. Ancak açıklama yapıldığı zaman bilgiler haberimizin içerisinde yer alacaktır.