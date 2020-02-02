Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

KORONVİRÜS AÇIKLAMASI

"Bazı vatandaşlarımızla temasa geçtik. Orada yaşayan vatandaşlarımızı tespit ettik. Ülkemize getirilmeleri konusundaki çalışmalarımızı yürüttük ve vatandaşlarımızın getirilmesi için gerekli çalımaları yaptık. Dört buluşma noktası tespit ettik ve onları havaalanına getirdik. Sonuçta diğer ülkelerin de bizle teması oldu."

"Gerçekten sağlık bakanlığımızın ekipleriyle uçağımız kalktı. Çince bilen bir personelimizi uçağa koyduk. Giderken Çin'e de tıbbi malzeme gönderdik. Bir Japonya bir de Türkiye gönderdi. Zor günde dostluğumuzu gösterdik. TİKA'ya da teşekkür ediyoruz."

"Devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte çalıştık. Arkadaşlarımız son iki gün hiç uyumadı. Gürcistan, Azerbaycan vatandaşlarını da getirdik. Dost ve kardeş ülkelerden gelen vatandaşlarımızın kaldığı bir hastanede 14 günlük karantina altındalar. Devletimiz gereğini yaptı."

KABUL EDİLEMEZ PLANA KARŞI ÇIKACAĞIZ

Arap Ligi'nin aldığı kararı doğru buluyoruz. En başından beri sert ve net açıklama yaptık. Bazı ülkelerin bu planla ilgili açıklamalarından dolayı tereddüt duymuştuk. Aynı netliği İslam İşbirliği'nden de bekliyoruz. Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız ve Kudüs'ün birliğini savunacağız. Kabul edilemez plana karşı çıkacağız.

KANAL İSTANBUL TARTIŞMASI

Emekli elçilerin açıklaması siyasi. Hukuki bir açıklama değil.

Montrö'nün ortadan kalkmasıyla ilgili bir tartışma yok. Bu açıklama tamamen siyasi. Biz onları değişik yerlerde de görevlendiriyoruz, bir araya geliyoruz.