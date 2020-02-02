Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.02.2020 13:21
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 13:55

'dan 'deki havalimanlarına 120 bin dolarlık yardım!

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni virüs Koronavirüs tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili harekete geçen Havalimanı işletmecisi , Çin’deki havalimanlarında kullanılmak üzere tıbbi ve tek kullanımlık maskeler, koruyucu giysiler, galoş ve gözlükten oluşan 120 bin dolar değerinde 3 ton yardım malzemesi gönderdi.

İGA'dan Çin'e 120 bin dolarlık yardım!

açıklamasında, 'deki maske ve hijyen malzemelerine yönelik yoğun talebin karşılanmasına destek olmak amacıyla bu ülkedeki bazı havalimanlarda kullanılmak üzere uçaklarla tıbbi yardım malzemeleri yollandığı vurgulandı.

Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu da sosyal medyadan, "İGA'nın Çin Güney , Sichuan Hava Yolları, Pekin Capital Havalimanı (PEK), Daxing Havalimanı (PKX), Pudong havalimanı (PVG), Shanghai Hongqiao havalimanı (SHA), Chengdu Shuangliu havalimanı (CTU) için bağışladığı toplam 3 tonluk ve 120, 000 dolarlık yardım malzemeleri, söz konusu iki Çin havayolunun bugünkü seferleriyle yola çıkacak. @igairport'a teşekkür ederiz" açıklaması yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriİGA'dan Çin'deki havalimanlarına 120 bin dolarlık yardım!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri