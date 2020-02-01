Başkan Erdoğan: Tüm dünya altında kalır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "İsrail kan döke döke, haksız ve hukuksuz bir şekilde bugünkü sınırlarına ulaştı. Şimdi utanmadan, sıkılmadan bunlardan da Filistin'i mahrum etmenin, Batı Şeria da dahil olmak üzere, bunun gayreti içindeler.
'KABUL ETMİYORUZ'
Türkiye olarak, görünürde iki devletli çözümü kabul eden ama esasta Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasp eden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır. Kudüs'ü tümüyle İsrail'in kanlı pençelerine terk etmek, sadece orada yaşayan Müslümanlara ve Hristiyanlara değil tüm insanlığa yapılmış en büyük kötülük olacaktır. Aynı şekilde zaten kendi kadim vatanlarında parya durumuna düşürülmüş olan Filistinli kardeşlerimizi böyle rezil bir planı kabule zorlamanın da izahı yoktur" dedi.
'GİT YERİNDE GÖR'
Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afet müdahale faaliyetini gerçekleştirdiğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu CHP'nin başkanı, yakın siyasi tarihten zerre haberi yoktur, bilmez bu işleri, bu tarih cahilidir. Bir Düzce depreminde, bir Kocaeli, Sakarya depreminde, Bolu'da neler olmuş, bitmiş bilmez. 'Deprem için topladığınız paraları nereye harcadınız?' diyor, git yerinde gör neler yaptığımızı."
'KABUL ETMİYORUZ'
Türkiye olarak, görünürde iki devletli çözümü kabul eden ama esasta Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasp eden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır. Kudüs'ü tümüyle İsrail'in kanlı pençelerine terk etmek, sadece orada yaşayan Müslümanlara ve Hristiyanlara değil tüm insanlığa yapılmış en büyük kötülük olacaktır. Aynı şekilde zaten kendi kadim vatanlarında parya durumuna düşürülmüş olan Filistinli kardeşlerimizi böyle rezil bir planı kabule zorlamanın da izahı yoktur" dedi.
'GİT YERİNDE GÖR'
Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afet müdahale faaliyetini gerçekleştirdiğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu CHP'nin başkanı, yakın siyasi tarihten zerre haberi yoktur, bilmez bu işleri, bu tarih cahilidir. Bir Düzce depreminde, bir Kocaeli, Sakarya depreminde, Bolu'da neler olmuş, bitmiş bilmez. 'Deprem için topladığınız paraları nereye harcadınız?' diyor, git yerinde gör neler yaptığımızı."
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