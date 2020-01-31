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  • Son Güncelleme: 31.01.2020 14:00

Başkan Erdoğan'ın cezasını kaldırdığı tahliye oldu

'taki 'nde 1993 yılında meydana gelen olaylar nedeniyle ağırlaştırılmış cezasına çarptırılan , 27 yıl sonra özgür kaldı. Cezaevinden tahliye edilen Kılıç, yakınları tarafından alındı.

Erdoğan'ın cezasını kaldırdığı isim tahliye oldu

'taki 'nde 1993 yılında meydana gelen olaylardan dolayı cezaevinde bulunan 'ın (86) kalan cezası, sağlık sorunları nedeniyle tarafından kaldırıldı. Cezası kaldırılan Kılıç, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

ADLİ TIP KURUMU RAPOR VERDİ
'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası, Kurumu'nun verdiği sağlık raporu doğrultusunda, 'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı.



İDAM EDİLECEKTİ AMA...
1993 yılında Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması sonrası idam cezasına çarptırılan Kılıç'ın cezası, idam cezasının kaldırılmasının ardından ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştürülmüştü.

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