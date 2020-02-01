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  • Son Güncelleme: 01.02.2020 16:39

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ile telefon görüşmesi yaptı. Yardımları için teşekkür edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının başladığı Hubey eyaletinin başkenti Vuhan'daki Türk vatandaşlarının tahliye sürecindeki yardımları için Vang'a teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Çinli mevkidaşına virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

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