Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının başladığı Hubey eyaletinin başkenti Vuhan'daki Türk vatandaşlarının tahliye sürecindeki yardımları için Vang'a teşekkür etti.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca Çinli mevkidaşına virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
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