Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 31.01.2020 11:02
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 11:02

'nin 'e giden uçakları geri geldi!

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül Koronavirüs nedeniyle seferlerini durduran 'nin Çin'e giden uçakları bugün geri geldi. Türk Hava Yoları’nın Çin uçuşlarını durdurmasının ardından daha önce bu ülkeye giden uçaklar bu sabah sorunsuz bir şekilde yurda döndü.

THY'nin Çin'e giden uçakları geri geldi!

seferlerini durdurduğunu açıklayan 'nın () Çin'e giden uçakları bugün geri geldi. Uçakların sorunsuz şekilde yurda döndüğü öğrenildi.

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yoları(THY), Çin'de yaşanan Korona virüsünün etkisiyle bölgeye olan yolcu talebinin düşmesine bağlı olarak Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian seferlerinin dün itibariyle durdurduğunu açıkladı. Türk Hava Yoları'nın Çin uçuşlarını durdurmasının ardından daha önce bu ülkeye giden uçaklar bu sabah sorunsuz bir şekilde yurda döndü.

9 ŞUBAT TARİHLERİNE KADAR SEFERLER DURDURULDU
Türk Hava Yolları dün gece 9 Şubat'a kadar uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTHY'nin Çin'e giden uçakları geri geldi!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri