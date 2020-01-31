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  • 31.01.2020 10:51
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 10:51

Son dakika: , Başbakanı Borisov ile görüştü

Son dakika haberine göre , ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel konuların ele alınması bekleniyor.

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