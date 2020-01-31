Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel konuların ele alınması bekleniyor.
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel konuların ele alınması bekleniyor.
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