Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık hakkında flaş karar

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırdığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu'nun tahliyesine karar verildi.
Ayrıntılar gelecek...
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırdığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu'nun tahliyesine karar verildi.
Ayrıntılar gelecek...
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