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  • 31.01.2020 11:22
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 11:51

Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık hakkında flaş karar

İstanbul Beşiktaş'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu tahliye edildi.

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