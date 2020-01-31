Çin'in Wuhan kentinde koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalan 34 Türk'ü Türkiye'ye getirecek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Koca Yusuf isimli uçak şehre ulaştı.
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan @saglikbakanligi personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadelerine yer verildi.
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