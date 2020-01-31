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  • Son Güncelleme: 01.02.2020 01:31

Son dakika: Wuhan'da! Tahliye birkaç saat ide başlayacak

Son dakika haberi! 'in Wuhan kentinde koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalan 34 Türk'ü 'ye getirecek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait isimli uçak şehre ulaştı. Büyükelçi Önen açıkladı: Tahliye birkaç saat içinde başlayacak.

Koca Yusuf Wuhan'da
'in Wuhan kentinde koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalan 34 Türk'ü 'ye getirecek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait isimli uçak şehre ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan @saglikbakanligi personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadelerine yer verildi.



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