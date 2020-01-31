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  • Son Güncelleme: 01.02.2020 00:59

Vakıflar Genel Müdürlüğüne atandı | Burhan Ersoy kimdir?

Son dakika haberi! Başkan tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne atandı. Öte yandan 'de Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı atama kararı da yer aldı. Peki Burhan Ersoy kimdir?

Vakıflar Genel Müdürlüğüne Burhan Ersoy atandı

Başkan tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne atandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararları, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğüne getirildi.

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı atama kararı da yer aldı. Yapılan yeterlilik sınavları sonucunda başarı gösteren 350 vergi müfettiş yardımcısı, vergi müfettişliğine atandı.

BURHAN ERSOY KİMDİR?
1958 Samsun doğumlu olup, İslam Enstitüsü bölümü mezunudur. Başbakanlık, Bayındırlık Bakanlığı, Karayolları, TBMM'de Bakan Müşaviri olarak görev yapmıştır. T.C Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Md. Yrd. ve Vakıflar Meclisi üyesi görevlerinde bulunmuştur.

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