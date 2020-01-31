Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 02.32'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.SON DEPREMLER
Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
Detay 01.02.2020 02:32:49 DDA 38.4858 39.3256 6.97 Mw 4.5 Türkiye Elazig Sivrice - - 462093
Detay 01.02.2020 02:23:54 DDA 38.5101 39.2965 7.00 ML 1.7 Türkiye Elazig Sivrice - - 462092
Detay 01.02.2020 02:22:16 DDA 39.1005 27.8308 7.00 ML 1.1 Türkiye Manisa Kirkagaç - - 462094
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