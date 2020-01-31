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  • Son Güncelleme: 31.01.2020 12:53

Bakan Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşı ile görüştü. ’nın yayınladığı basın bildirisinde, ziyaretin 2014 yılından beri bir Dışişleri Bakanının Bulgaristan’a yaptığı ilk resmi ziyaret olduğu açıklandı.

Bakan Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşı ile görüştü

İkili ilişkiler, Avrupa Birliği () üyelik süreci, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele almak üzere dün başkent Sofya'ya gelen Çavuşoğlu, bu sabah resmi temaslarına başladı.

Çavuşoğlu'nun ilk görüşmesi 'nda mevkidaşı ile oldu.

Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı basın bildirisinde, ziyaretin 2014 yılından beri bir Dışişleri Bakanının Bulgaristan'a yaptığı ilk resmi ziyaret olduğu açıklandı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı basın bildirisinde, Türkiye'nin Bulgaristan'ın en büyük ticari ortaklarından biri konumunda olduğu vurgulandı. 2018'de ikili ticaret hacmi 4 milyar 174 milyon euro oldu. 2019'un ilk 9 aylık verileri ise, ticaret hacminin 3 milyar euruyu aştığını gösteriyor. Türkiye, , ve Romanya'dan sonra Bulgaristan'ın en büyük 4'üncü ihracat ortağıdır. İthalatta ise Almanya, , İtalya ve Romanya'dan sonra 5'inci büyüklükteki ticari partneri.

Ziyaretinin ilk gününde Türk iş insanlarıyla görüşmesinden sonra Bakan Çavuşoğlu da ticaretin önemini değerlendirdi ve Twitter hesabından " İş dünyası iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesi için kilit öneme sahip. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmeye kararlıyız. İkili ticaret hacmimizi 10 milyar euroya çıkarmak azmindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

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