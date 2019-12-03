Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Berrak Karaoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve ''basit yaralama'' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceden tanımadığı başörtülü Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Karaoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Olayın detaylı şekilde anlatıldığı iddianamede, 12 Kasım'da Beşiktaş Polis Merkezi'ni arayan müştekinin, tanımadığı bir kadının kendisine saldırarak darbettiğini beyan etmesi üzerine soruşturma açıldığı kaydedildi.





İddianamede ifadesine yer verilen Eriş'in olay günü Ihlamurkuyu Caddesi'nde yürüdüğü esnada tanımadığı bir kadının kendisine tokat attığını, olay yerindeki tanımadığı bir erkeğin şüpheliye sözlü müdahalede bulunduğunu, şüphelinin bu kişiye de saldırdığını anlatarak, kadından şikayetçi ve davacı olduğunu söylediği belirtildi.



PİŞKİN SAVUNMA!

Şüphelinin ise ifadesinde, olay günü bir sergi açılışına gittiğini, burada alkol aldığını, sonradan ismini öğrendiği müştekinin kendisine tiksinmiş gibi baktığını iddia ederek, bunun üzerine müştekiye tokat attığını ve olay nedeniyle üzgün olduğunu savunduğu kaydedildi.



ALÇAK SALDIRI KAMERALARDA

Olaya ilişkin güvelik kamerası kayıtlarının da bulunduğu iddianamede, 12 Kasım akşam saat 21.27'de müşteki ile şüphelinin yolda yürürken karşılaştıkları ve şüphelinin müştekiye tokat attığı, müştekinin saldırı sonrası kaldırımın kenarına yürüyerek orada bulunan sokağa girdiği ve kamera açısından çıktığı anların kayıtlarda yer aldığı bilgisi verildi.





Kayıtlara göre, saldırının ardından bir erkeğin şüpheliyle tartışmaya başladığı, şüphelinin bu kişiye de saldırdığı, bu kişinin elindeki malzemeleri şüpheliye fırlattığı anlatılan iddianamede, daha sonra şüphelinin olay yerini terk ettiği aktarıldı.

Olay nedeniyle müştekinin basit tıbbi müdahale ile iyileşebilecek şekilde yaralandığı ifade edilen iddianamede, görüntü izleme tutanağı, müşteki beyanı, şüpheli savunması, Adli Tıp raporu dikkate alındığında, şüphelinin müştekiyi darbettiğinin belirlendiği vurgulandı.

İddianamede, şüphelinin daha önce hiç görmediği, aralarında hiçbir husumet bulunmayan müştekiye karşı, sırf dini inancı gereği giyim tarzından dolayı isnat edilen eylemi gerçekleştirdiği belirtilerek, şüphelinin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve ''basit yaralama'' suçundan 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.