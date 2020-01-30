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  • Son Güncelleme: 30.01.2020 10:02

Selman'ın Bezos’un telefonunu hacklediği iddia edilmişti! ABD'li senatör 'dan soruşturma istedi

Amerikalı Senatör Christopher Murphy, Muhammed bin Selman'ın Amazon Üst Yöneticisi ve 'un sahibi 'un telefonunu hacklediği yönündeki iddiaların Federal Soruşturma Bürosu tarafından derinlemesine soruşturulmasını istedi.

Dünyayı sarsan skandalda yeni gelişme!

Connecticut Demokrat Senatörü Murphy, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) ile Federal Soruşturma Bürosuna () resmi bir mektup göndererek, olayın soruşturulmasını talep etti.

Murphy, Bezos'a yönelik operasyonun ciddi endişeler oluşturduğunu belirterek, "Suudi hükümetinin yetkilileri tarafından işlenen siber suçların, ABD-Suudi ilişkileri üzerinde ciddi sonuçları olabilir." uyarısında bulundu.

Suudi gazeteci cinayetinin iki ülke ilişkilerinin temelini sarstığını vurgulayan Murphy, "Bu yeni iddia da Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan Krallığı'nın muhaliflerini korkutmak ve susturmak için uyguladığı daha geniş bir kampanyanın parçası olabileceğine işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Murphy, DNI ve FBI'nın soruşturma sonucunda ortaya çıkan bulguları da Kongreyle paylaşmasını istedi.

BEZOS'UN TELEFONUN HACKLENMESİ
Özel siber güvenlik şirketi FTİ Consulting, 1 Mayıs 2018'de Prens Bin Selman'ın WhatsApp hesabından gönderilen bir MP4 video dosyasını, Bezos'un kişisel telefonunda açmasının ardından telefonda anormal ve olağan dışı etkinlik tespit edildiğini ve sonraki aylarda büyük miktarda verinin telefondan dışa aktarıldığını belirlemişti.

Şirketin hazırladığı raporu inceleyen Birleşmiş Milletler () Yargısız ve Keyfi İnfazlar Agnes Callamard ile BM İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, yaptıkları ortak açıklamada, iddialarla ilgili derhal soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

ABD'nin gazetesine konuşan ve adları açıklanmayan bin Selman'a yakın Suudi yetkililer de Bezos'un telefonunun "hacklenmesine" ilişkin planlardan haberdar olduklarını ileri sürmüştü.

Yetkililer, hackleme operasyonunu Veliaht Prens'in eski danışmanı ve eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud el-Kahtani'nin organize ettiğini, bunun gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya yönelik daha geniş baskı kampanyasının parçası olduğunu savunmuştu.

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