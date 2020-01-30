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  • Son Güncelleme: 30.01.2020 15:27

Son dakika: 'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 6 gözaltı

Son dakika haberi... 'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda, Arnavutköy'deki bir markete el yapımı attığı belirlenen 3 şüphelinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK'ya darbe! Gözaltılar var

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü adına faaliyette bulunduğu ve bazı yasa dışı eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonrası 28 Ocak'ta eş zamanı operasyon düzenleyen polis ekipleri, aralarında 21 Ocak'ta Arnavutköy'deki bir markete el yapımı attığı belirlenen 3 şüphelinin de bulunduğu 6 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerden 3'ünün ise kaçak yollarla yurda giriş yaptıkları ve örgütün yapılanması / ile irtibatlı oldukları belirtildi.

Öte yandan, terör örgütü PKK içerisinde faaliyette bulunduktan sonra, 2 yıl önce örgütten kaçarak İstanbul'a geldiği öğrenilen bir şüpheli de polise teslim oldu.

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