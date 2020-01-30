Robin Hood Elazığ'da ortaya çıktı! İstanbul'un çeşitli semtlerinde dar gelirli ailelere para dağıtan hayırsever iş insanı, bu kez Elazığ’da ortaya çıktı. ‘Robin Hood’ olarak anılan iş insanı, kent merkezi ve köylerde evleri hasar gören 500 depremzedeye içinde zarf içinde 1000’er lira, çocuklara da 200’er lira dağıttı. Bakkal borçlarını kapattı.

'Robin Hood' olarak anılan iş insanı, kent merkezi ve köylerde evleri hasar gören 500 depremzedeye içinde zarf içinde 1000'er lira, çocuklara da 200'er lira dağıttı. Bakkal borçlarını kapattı.











İstanbul Kadıköy'de E-5'in kenarında 9 yıldır simit satan 53 yaşındaki 2 çocuk annesi Kızbes Doğan bir günlük kazancını depremzedelere bağışladı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde dar gelirli ailelere para dağıtan hayırsever iş insanı, bu kez Elazığ'da ortaya çıktı.olarak anılan iş insanı, kent merkezi ve köylerde evleri hasar gören 500 depremzedeye içinde zarf içinde 1000'er lira, çocuklara da 200'er lira dağıttı. Bakkal borçlarını kapattı.İstanbul Kadıköy'de E-5'in kenarında 9 yıldır simit satan 53 yaşındaki 2 çocuk annesi Kızbes Doğan bir günlük kazancını depremzedelere bağışladı. TÜM MANŞETLER