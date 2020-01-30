Kaos planına tokat gibi cevap TBMM'de grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP, Filistin'in yok edilmesi için ABD ve İsrail tarafından hazırlanan sözde barış planına sert tepki gösterdi. Ortak bildiride, "ABD'nin sözde barış planını yok sayıyoruz ve esefle kınıyoruz. Türkiye, Filistin devletinin ve halkının kabul etmediği hiçbir girişimi desteklemeyecek" denildi.

TBMM'de grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP, Filistin'in yok edilmesi için ABD ve İsrail tarafından hazırlanan sözde barış planına sert tepki gösterdi. Ortak bildiride, "ABD'nin sözde barış planını yok sayıyoruz ve esefle kınıyoruz. Türkiye, Filistin devletinin ve halkının kabul etmediği hiçbir girişimi desteklemeyecek" denildi. TÜM MANŞETLER