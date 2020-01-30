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Eski ateşeye 15 yıl hapis

FETÖ'ye üye olmakla suçlanan Paris eski askeri ataşesi Emin Ali Ulaş'ın yargılanmasına Ankara 25. Ağır Ceza'da devam edildi. Savcı, sanığın FETÖ üyeliği suçundan 15 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

Eski ateşeye 15 yıl hapis
FETÖ'ye üye olmakla suçlanan Paris eski askeri ataşesi Emin Ali Ulaş'ın yargılanmasına Ankara 25. Ağır Ceza'da devam edildi. Savcı, sanığın FETÖ üyeliği suçundan 15 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

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