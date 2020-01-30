İşte Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler'in yazısının ilgili kısmı:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yine hedef... Türk DEVLETİ'nin tercih ettiği dünya üzerindeki konumu gereği, ABD finansal saldırı düzenledi.
Ve belli derecede sonuç da aldılar. Bunu düzeltmek için en zor dönemde BERAT ALBAYRAK Hazine ve Maliye'nin direksiyonuna sıkıca sarıldı. Yani kaptanlığı en fırtınalı dönemde yaptı. Albayrak enflasyonla mücadele etti.
Eleştirildi. Faizle başa çıkacağını gösterdi. Eleştirildi. DAVOS'a gitti.
Yine eleştirildi. Ne yapsa eleştiri alıyordu!
Ancak burada çok kişinin bilmediği bir görüşme gerçekleştirdi. DAVOS'ta Trump'ın damadı KUSHNER'le bir araya gelerek saldırıyı püskürtmek için kanal açtığı gibi, yatırımları çekmek için de adımlar atıyordu.
Kushner de bu görüşmeye itirazı olanları bildiği için olsa gerek MUAZZAM BİR KORUMAYLA ALBAYRAK'ın yanına geliyordu!
İçinde bulunduğu MERCEDES MARKA ÖZEL YAPIM CİP'te 5 kişi vardı. Jared Kushner, arkada iki korumanın ortasında oturuyordu!
Düşünün artık...
Burada çok kişi bilmeden yükleniyordu. Türkiye'de iş yapmak gerçekten zordu. Son derece önemli toplantılarda önemli sonuçlar da elde etseniz hedef oluyordunuz... Garip değil mi....
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yine hedef... Türk DEVLETİ'nin tercih ettiği dünya üzerindeki konumu gereği, ABD finansal saldırı düzenledi.
Ve belli derecede sonuç da aldılar. Bunu düzeltmek için en zor dönemde BERAT ALBAYRAK Hazine ve Maliye'nin direksiyonuna sıkıca sarıldı. Yani kaptanlığı en fırtınalı dönemde yaptı. Albayrak enflasyonla mücadele etti.
Eleştirildi. Faizle başa çıkacağını gösterdi. Eleştirildi. DAVOS'a gitti.
Yine eleştirildi. Ne yapsa eleştiri alıyordu!
Ancak burada çok kişinin bilmediği bir görüşme gerçekleştirdi. DAVOS'ta Trump'ın damadı KUSHNER'le bir araya gelerek saldırıyı püskürtmek için kanal açtığı gibi, yatırımları çekmek için de adımlar atıyordu.
Kushner de bu görüşmeye itirazı olanları bildiği için olsa gerek MUAZZAM BİR KORUMAYLA ALBAYRAK'ın yanına geliyordu!
İçinde bulunduğu MERCEDES MARKA ÖZEL YAPIM CİP'te 5 kişi vardı. Jared Kushner, arkada iki korumanın ortasında oturuyordu!
Düşünün artık...
Burada çok kişi bilmeden yükleniyordu. Türkiye'de iş yapmak gerçekten zordu. Son derece önemli toplantılarda önemli sonuçlar da elde etseniz hedef oluyordunuz... Garip değil mi....
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