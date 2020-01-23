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  • 23.01.2020 16:12
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 16:12

Son dakika: 'tan paylaşımı

Son dakika haberi... , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "’ta “” başlıklı panelde ülkemizin büyüme hedeflerini, 2019’da tüm olumsuzluklara rağmen ortaya koyduğu performansı ve sağlam borçluluk bilançosunu anlattık." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak'tan Davos paylaşımı
, 'nin kasabasında düzenlenen 50'inci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında 'Küresel Büyüme Gündemini Şekillendirmek' başlıklı oturumda önemli açıklamalarda bulundu.

Konuya ilişkin toplantı sonrası Twitter hesbından bir paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Davos'ta "Küresel Büyüme Ajandasını Şekillendirmek" başlıklı panelde ülkemizin büyüme hedeflerini, 2019'da tüm olumsuzluklara rağmen ortaya koyduğu performansı ve sağlam borçluluk bilançosunu anlattık." ifadelerini kullandı.


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