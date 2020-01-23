Davos'ta "Küresel Büyüme Ajandasını Şekillendirmek" başlıklı panelde ülkemizin büyüme hedeflerini, 2019'da tüm olumsuzluklara rağmen ortaya koyduğu performansı ve sağlam borçluluk bilançosunu anlattık. pic.twitter.com/oxM59G8Bde