Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'inci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında 'Küresel Büyüme Gündemini Şekillendirmek' başlıklı oturumda önemli açıklamalarda bulundu.
Konuya ilişkin toplantı sonrası Twitter hesbından bir paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Davos'ta "Küresel Büyüme Ajandasını Şekillendirmek" başlıklı panelde ülkemizin büyüme hedeflerini, 2019'da tüm olumsuzluklara rağmen ortaya koyduğu performansı ve sağlam borçluluk bilançosunu anlattık." ifadelerini kullandı.
Konuya ilişkin toplantı sonrası Twitter hesbından bir paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Davos'ta "Küresel Büyüme Ajandasını Şekillendirmek" başlıklı panelde ülkemizin büyüme hedeflerini, 2019'da tüm olumsuzluklara rağmen ortaya koyduğu performansı ve sağlam borçluluk bilançosunu anlattık." ifadelerini kullandı.
Davos'ta "Küresel Büyüme Ajandasını Şekillendirmek" başlıklı panelde ülkemizin büyüme hedeflerini, 2019'da tüm olumsuzluklara rağmen ortaya koyduğu performansı ve sağlam borçluluk bilançosunu anlattık. pic.twitter.com/oxM59G8Bde— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 23, 2020
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