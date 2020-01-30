Dünya beşik gibi Türkiye'deki depremler, büyük panik yarattı. Herkesi korku sardı. Ama dünya da beşik gibi sallandı. Son 1 ay içinde, Endonezya'dan Küba'ya kadar deprem yaşandı.

Türkiye'deki depremler, büyük panik yarattı. Herkesi korku sardı. Ama dünya da beşik gibi sallandı. Son 1 ay içinde, Endonezya'dan Küba'ya kadar deprem yaşandı.

Önceki gün de Arnavutluk 5.5 ile sallandı. Küba- 'daki 7.7'lik deprem ülkeyi sarstı. Tsunami uyarısı panik yarattı. TÜM MANŞETLER