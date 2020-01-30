Dünya beşik gibi

Türkiye'deki depremler, büyük panik yarattı. Herkesi korku sardı. Ama dünya da beşik gibi sallandı. Son 1 ay içinde, Endonezya'dan Küba'ya kadar deprem yaşandı.
Önceki gün de Arnavutluk 5.5 ile sallandı. Küba- 'daki 7.7'lik deprem ülkeyi sarstı. Tsunami uyarısı panik yarattı.
Önceki gün de Arnavutluk 5.5 ile sallandı. Küba- 'daki 7.7'lik deprem ülkeyi sarstı. Tsunami uyarısı panik yarattı.
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