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Dünya beşik gibi

Türkiye'deki depremler, büyük panik yarattı. Herkesi korku sardı. Ama dünya da beşik gibi sallandı. Son 1 ay içinde, Endonezya'dan Küba'ya kadar deprem yaşandı.

Dünya beşik gibi
Türkiye'deki depremler, büyük panik yarattı. Herkesi korku sardı. Ama dünya da beşik gibi sallandı. Son 1 ay içinde, Endonezya'dan Küba'ya kadar deprem yaşandı.
Önceki gün de Arnavutluk 5.5 ile sallandı. Küba- 'daki 7.7'lik deprem ülkeyi sarstı. Tsunami uyarısı panik yarattı.

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