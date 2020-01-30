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  • 30.01.2020 10:57
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 10:58

duyurdu! 4 ili kapsayacak dev projesi için düğmeye basıldı!

ziyaretinde önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Mehmet Cahit Turhan, "Dev bir demiryolu projesi için düğmeye bastık" diyerek Eskişehir’i ve üzerinden ’ya gidecek olan hızlı demiryolu hattını duyurdu.

4 ili kapsayacak dev YHT projesi için düğmeye basıldı!

Ulaştırma ve Turhan, ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.

Eskişehir'in 'ya hızlı demiryolu hattı ile bağlanacağını belirten , "Eskişehir bugün tüm komşu illere bölünmüş yollarla bağlı. Şehrin 92 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplı yolu vardı. 328 kilometreye yükselterek Eskişehirlileri yollarda güvenle konforla tanıştırdık.

Bu yılın başına kadar Ankara-Eskişehir hattını 18 milyon, Ankara-İstanbul YHT hattında ise 15 milyon yolcu taşıdık. Elbette bunlarla yetinmiyoruz. Dev bir demiryolu projesi için düğmeye bastık.

Eskişehir'i ve üzerinden Antalya'ya hızlı demiryolu hattı ile bağlamak için etüt projelerini başlattık. Proje çalışmaları 2020 yılı sonunda tamamlanacak. Proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından bütçe imkanları dahilinde yapım olarak yatırım programına almayı planlıyoruz." dedi.

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