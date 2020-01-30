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  • 30.01.2020 11:00
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 11:00

Son dakika: operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberine göre merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

8 ilde Bylock operasyonu
merkezli 8 ilde 'nün haberleşme ağı kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Pazartesi günü operasyon düzenlemişti. Operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan 4'ü kadın 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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