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  • Son Güncelleme: 30.01.2020 11:14

’de operasyonu: 8 gözaltı

’de polisin düzenlediği operasyonunda  82,70 gram bonzai, 13,66 gram skunk, 1 ecstasy uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir miktar amonyak ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 82,70 gram bonzai, 13,66 gram skunk, 1 ecstasy uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir miktar amonyak ele geçirildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerden 3'ü hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Diğer 5 şüpheli ise 3'ü adliyeye sevk edilirken, 2 kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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