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  • Son Güncelleme: 30.01.2020 19:19

Bakan Akar Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını Tod Wolters'ı kabul etti

, Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti. Kabulde NATO savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

Bakan Akar'dan kritik kabul

, Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, konuk komutanın bakanlık şeref defterini imzaladığı, daha sonra gerçekleşen görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı belirtildi.

Kabulde NATO savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

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