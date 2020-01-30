Son dakika: Başkan Erdoğan, Türk Musevi heyetini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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